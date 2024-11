Murió la escritora argentina Inés Fernández Moreno

Buenos Aires. Murió, a los 77 años, Inés Fernández Moreno, destacada escritora y periodista argentina, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, quien deja una huella significativa en el mundo literario con sus obras y su labor como tallerista de toda una generación de autores.

“Hoy se fue nuestra querida Inés Fernández Moreno. Una escritora tan genial como sutil, que hizo de la vida cotidiana una fuente inagotable de literatura, humor y agudeza. Que abrió un camino de forma casi invisible. Y que supo ser la mejor tía del alma que uno podía tener”, expresó el traductor Agustín Mango, en redes sociales.

Nacida en Buenos Aires en 1947, Fernández Moreno provenía de una familia de escritores, siendo hija del poeta César Fernández Moreno y nieta de Baldomero Fernández Moreno. A pesar de su entorno literario, comenzó a escribir narrativa después de los treinta años, tras una carrera inicial en publicidad y marketing.

Fernández Moreno se licenció en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1975 y continuó su formación académica en España y Francia como becaria. Su carrera literaria despegó en 1991 cuando fue finalista del Premio Juan Rulfo con su cuento “Dios lo bendiga”. Al año siguiente, ganó el Premio La Felguera en Asturias, España, con “Madre para armar”.

En 1993, su libro de cuentos La vida en la Cornisa le valió el Segundo Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y, cuatro años más tarde, obtuvo el Primer Premio Municipal en la categoría cuento con “Un amor de agua”. Además, su novela La última vez que maté a mi madre, publicada en 1999, recibió el Primer Premio Municipal en la categoría novela y el Premio Letras de Oro 2000 de Honorarte.

Durante su residencia en España entre 2002 y 2005, publicó Hombres como médanos y ganó el Premio de Cuentos Max Aub con En extinción. Su experiencia en Marbella inspiró su novela La profesora de español, publicada en 2005, y en 2007, obtuvo el Premio Hucha de Oro en España. por Carne de exportación.

La autora continuó su producción con Marmara en 2009 y El cielo no existe en 2013, novela que le valió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2014. En 2015, publicó Malos Sentimientos y en 2019, No te quiero más. Sus obras fueron traducidas al francés, inglés e italiano, ampliando su alcance internacional. En 2023, publicó No te hagas ilusiones, su último libro de relatos.