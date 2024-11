Viajó dos años por Sudamérica con su camioneta y se la robaron en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un vecino de Villa Carlos Paz sufrió este viernes por la noche el robo de su camioneta Ford Ranger, con la cual había viajado durante más de dos años recorriendo diferentes países, se encuentra desesperado por recuperarla ya que era su hogar.

Daniel Gil había dejado su camioneta en la esquina de Sargento Cabral y Tupungato a las 21:30 horas para ir a cenar al centro y rencontrarse con sus amigos a los que no veía desde hacía dos, pero cuando regresó a la 01:00 el vehículo ya no estaba.

Gil se mostró muy angustiado por la situación y expresó: "Hice la denuncia, esta mañana volví a pasar por la Policía a preguntar si tenían novedades y me dijeron que no, estoy esperando ansioso para ver si aparece alguna noticia".

"El día que terminó el mundial decidí salir de viaje y recorrer Sudamérica, demoré dos años en dar la vuelta y hacía una semana que estaba en Argentina. El lunes llegué a Carlos Paz y me estaba quedando en la casa de mi hijo, la camioneta era mi único capital, mi casa, estuve dos años viajando y nunca me pasó nada, llegué a mi ciudad y me la robaron", señaló Gil.

"Vine a visitar a mi familia, mi idea era en diciembre irme a recorrer el sur del país. La camioneta está ploteada con el logo @viajandoenlachatahomp, era mi proyecto. No es una camioneta común, está llena de banderas por los países en los que he andado, tiene una carpa en el techo. Me suena raro que no me digan si la vieron salir de Carlos Paz", finalizó.

Por cualquier información, comunicarse al 3541-288772 (Pachy) o al 3541-652774 (Daniel).