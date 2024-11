Imprudencia al volante en el camino de las Altas Cumbres

Un conductor fue fotografiado días atrás sobrepasando a otros vehículos en doble línea amarilla en el camino de las Altas Cumbres, una de las rutas más peligrosas de la provincia si no se tiene precaución.

Las rutas de Córdoba se vuelven cada día más protagonistas por la cantidad de conductores que manejan de manera imprudente, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. En esta oportunidad, una pareja de adultos mayores que se conducía en dirección a Carlos Paz, relató el mal momento vivió.

"Nos asustamos cuando lo vimos, no debía pasarnos, luego siguió adelante y pasó varios autos más. No logramos ver la patente, podría haber ocasionado un accidente y no vimos ningún control policial"