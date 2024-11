Megaoperativo contra la pornografía infantil: 21 detenidos y 70 niños rescatados

La Policía Federal Argentina, efectivos de la bonaerense y la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron 114 allanamientos en los que rescataron a 70 chicos y detuvieron a 21 personas durante un megaoperativo contra la pornografía infantil.

Los detenidos están involucrados en casos de abuso, grooming, corrupción de menores, difusión de material de abuso sexual de menores y otros delitos contra nenes y adolescentes.

La operación, denominada Protección de las Infancias 4, fue coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y reunió a varias fiscalías y especializadas en delitos de abuso sexual infantil.

Los 114 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana, y objetivos en provincia de Tucumán.

A partir de los resultados obtenidos en la operación, pudo establecerse que, del total 116 sospechosos, 97 de ellos son varones y 26 son mujeres; 16 trabajan en contacto directo con infancias o adolescencias; y 67 conviven con menores de edad. A su vez, se produjo la detención de 21 personas y se secuestraron 529 dispositivos de almacenamiento, 261 celulares, marihuana, cocaína y 9 elementos no digitales.

Además de las fuerzas locales y nacionales, la operación contó con el respaldo de agencias internacionales, como la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations), y de organizaciones no gubernamentales como Grooming Argentina, Mamá en Línea, Aerial Recovery, Operation Underground Railroad (OUR) y The Exodus Road (TER).

Durante el operativo, estuvieron presentes la Directora Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, Verónica Toller, y el integrante del equipo técnico del Comité, Fernando Vedoya, así como representantes de la plataforma TikTok y otras entidades internacionales.