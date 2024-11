La Fundación Corazón de Mujer que acompaña a pacientes con cáncer llegó a Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La Fundación Corazón de Mujer, que desde hace más de 11 años trabaja en la concientización y el apoyo emocional a mujeres que padecen cáncer, tiene su espacio en Villa Carlos Paz, en el Edificio Melos, loc. 2 y 3 (Diseñando ciudades), todos los sábados de 9 a 12.30 hs.

Desde hace cuatro meses se encuentran trabajando con pacientes en la ciudad y el poder contar con un espacio para seguir adelante y reforzar su compromiso es fundamental. En el acto de presentación, estuvieron aquellas mujeres que alguna vez debieron afrontar la lucha contra el cáncer, como así también aquellas que al día hoy luchan por salir adelante.

Carolina Luján, coordinadora de la sede en Carlos Paz, expresó: "Estamos muy emocionadas por la calidad de gente que nos acompaña que se suma a esto de acompañar a estas mujeres que están transitando esta enfermedad, este diagnóstico".

"Hace 11 años que está la fundación en la capital cordobesa, pero no en el Valle de Punilla. Yo comencé a dar mis charlas y hacer reuniones con la gente de Villa Carlos Paz hace dos meses. Tenemos 7 mujeres hoy presentes, pero conocemos muchas más que por distintas cuestiones no han podido llegar, pero no olvidemos que comenzamos en un café. Recién ahora vamos a poder disponer de este espacio del Diseñando Ciudad, para poder congregarnos aquí y empezar a dar charlas y los talleres".

"Tenemos pacientes que están en tratamiento, de distintas edades, todas son de aquí del Valle de Punilla, tenemos de Parque Síquiman, Tanti, Villa Carlos Paz y tenemos de San Antonio de Arredondo. Iniciamos con charlas para conocernos, cómo las diagnosticaron, cómo es su contexto familiar, qué están necesitando. Se suman a un taller que es justamente preparar toda la actividad que nos venían en Córdoba con la caminata anual que tiene la Fundación Corazón de Mujeres.

Sobre el trabajo que hacen desde la fundación, contó: "La idea es que, más allá de la enfermedad que ellas transitan, se sientan acompañadas, sientan que pueden hacer otras cosas como armar una actividad, estar en contacto permanentemente con otras mujeres. Se olvidan de su diagnóstico y lo hemos escuchado de ellas. Se encuentran con amor, con gente que las abraza, que las contiene, no sólo con palabras, también con acciones. Siempre hay algo para poder entregarles, un regalo, que se sientan amadas, que se sientan verdaderas reinas como lo que son. Detrás de un diagnóstico hay una mujer, que es mamá, hermana, novia, pareja, esposa, tía, amiga, todas ellas hacen una sola mujer que es a quien mimamos para que ese diagnóstico se vuelva cada. vez más pequeño", finalizó.