Caso Cecilia Strzyzowski: renunciaron los abogados de César Sena y Marcela Acuña

Los abogados de los acusados del caso de Cecilia Strzyzowski, César Sena y Marcela Acuña, renunciaron a casi una semana de que comiencen las audiencias preliminares convocadas por la jueza Dolly Fernández.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Gustavo Briend, abogado de la mamá de Cecilia, comentó: “es todo para demorar la causa”.

Por otro lado, según medios de Chaco, Daniel Paniagua, el defensor de Sena, el fin de semana en el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán presentó un escrito a la jueza Fernández pidiendo la suspensión de las audiencias hasta que el supuesto femicida tenga defensor. Además, Marcela Acuña, se enteró el viernes que Juan Ignacio Moreno dejó de representarla.

Teniendo en cuenta los vaivenes luego de las masivas renuncias semanas atrás, César tendrá, un defensor oficial o probablemente, será defendido por Ricardo Osuna, quien ya representa a Emerenciano.

Asimismo, Paniagua a través de un escrito declaró “su renuncia a su representación defensiva debido a razones profesionales y de índole personal”.

Por último, Moreno aseguró en medios chaqueños, que en la noche de este lunes se fue "en buenos términos" y negó que Marcela lo haya insultado o maltratado. "Es mentira, yo me fui por razones que no voy a revelar pero nadie me gritó o insultó", añadió el letrado.