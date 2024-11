Un hombre atacó ferozmente a su ex pareja en una pizzería y quedó fimado

Buenos Aires. Un hombre de 41 años atacó a puñaladas a su ex pareja porque ella no quiso tener una conversación con él en su lugar de trabajo, una pizzería del barrio Núñez de Buenos Aires. Le aplicó más de 28 puntazos.

La víctima, de 45 años, sobrevivió a la agresión con cortes en abdomen, brazo izquierdo, espalda y cuello y sin riesgo de vida. El compañero de trabajo de la mujer atacada y otros dos hombres salieron en defensa de ella como pudieron, desesperados por salvarla.

El agresor, en tanto, se autolesionó en el cuello al verse rodeado por la policía al grito de: “Mi hija no me quiere”. Fue derivado por el SAME al Hospital Pirovano y, tras recibir el alta, quedó detenido. Fue acusado de tentativa de homicidio en el marco de violencia de género.

Todo sucedió este lunes a las 20.45 en el local de “Big Pizza” de Quesada al 2300, esquina avenida Cabildo. Hasta allí llegó personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad que estaba de recorrida por la zona tras ser alertado por una persona. Les avisó sobre un violento ataque de un hombre hacia una mujer.

“El agresor se hizo presente en el lugar con intenciones de entablar una conversación con su ex pareja y, ante la negativa de la mujer, la atacó”, explicaron fuentes policiales. La violencia de la agresión fue extrema: el atacante le clavó el cuchillo repetidas veces mientras ella quedó sentada en el piso sin posibilidad de defenderse.

En ese contexto, uno de los compañeros de trabajo de la víctima, un joven peruano de 22 años, le tiró gas pimienta al agresor. No fue el único que quiso salvarla, otro hombre también colaboró para que la mujer pudiera escapar. Lo querían frenar con maderas y palos.

Con la víctima a salvo, el atacante quedó encerrado en el comercio hasta que arribó la Policía. Al llegar al lugar, los agentes lo encontraron en estado de alteración, gritaba que “su hija no lo quería” y amenazaba con quitarse la vida. En ese momento, comenzó a autolesionarse con el cuchillo que le había clavado casi 30 veces a su ex: se provocó cortes en el cuello.

Un oficial intervino para contenerlo y detener la hemorragia hasta la llegada de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que lo trasladó al Hospital Pirovano. La víctima, por su parte, también fue llevada al mismo centro médico. Aunque sufrió heridas importantes, no corre peligro de vida y se encontraba próxima a ser dada de alta, según se informó.