Dolor por el fallecimiento del investigador y docente Osvaldo Barbeito

Córdoba. Profundo dolor provocó en la comunidad educativa y científica la noticia del fallecimiento del docente e investigador Osvaldo “Coya” Barbeito, a los 77 años.

Barbeito fue un destacado docente e investigador de la Universidad Nacional del Córdoba, de larga trayectoria en el Instituto Nacional de Agua (INA-CIRSA).

Era hermano del reconocido diseñador gráfico radicado en Villa Carlos Paz, Alejandro Barbeito, que publicó en sus redes sociales una foto de Osvaldo, con el texto: “Coya (1947-8) - Partió mi hermano mayor, el Coya Barbeito, quizás ya no sobre caliente se me ocurra algo más creativo, pero ahora solo me sale decir gracias”.

“Anoche falleció el autor principal de estudio geomorfológicos...del INA. Osvaldo Barbeito, el Coya. A los que nos tocó ser sus compañeros de trabajo sabemos de todas sus cualidades. Lo vamos a extrañar. Un símbolo del INA CIRSA”, fue otro de los mensajes publicados por sus allegados.