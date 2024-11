Causa Seguros: declaran el broker Martínez Sosa y la ex secretaria de Alberto Fernández

Este jueves continúa la ronda de indagatorias por la Causa Seguros luego de la declaración que prestó el ex presidente Alberto Fernández en la jornada del miércoles.

Está citada para hoy María Cantero, ex secretaria privada del ex mandatario, sobre quien el juez Julián Ercolini puntualizó que "poseía un lugar de privilegio" porque era "la secretaria histórica" del ex presidente, “luego devenida en secretaria presidencial y sin que existieran procesos de selección alguno”.

También se espera que brinde declaración el empresario Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero, quien recibió 366.635.744 pesos por comisiones durante el gobierno de Fernández y tuvo contratos con 19 organismos públicos, según una auditoría de Nación Seguros.

Sus abogados defensores adelantaron que podrían presentar escritos para defenderse de las acusaciones.

También están citados a indagatoria Pablo Torres García y Oscar Castello. En todos los casos las citaciones se postergaron.

A los acusados se les imputa "haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´NACIÓN SEGUROS S.A.´”.

Ayer, Fernández aceptó responder preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta y presentó un escrito, mientras que se negó a contestar preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez federal Julián Ercolini.