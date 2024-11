Carlos Paz: denuncian cuatro robos a mano armada en calle La Habana

Villa Carlos Paz. Este último viernes se realizaron cuatro denuncias por diferentes robos en calle La Habana de barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. Algunas de las víctimas fueron apuntadas con armas, algo que no es la primera vez que sucede en el lugar; anteriormente varios cadetes habían sido víctimas de la misma modalidad.

Uno de los damnificados contó que le escribieron por redes sociales y cuando llegó al lugar un sujeto le apuntó con un arma para llevarle la moto.

"Tengo una tienda online y vendo por redes, me contacta una señora y me dice que me quiere comprar un teléfono. Coordinamos y me pidió que vaya a La Habana al 600, cuando llegué le mandé un mensaje. Me dijo iba a ir su hijo porque ella se estaba haciendo las uñas".

"Vino un joven de unos 30 años aproximadamente, delgado, alto, y me empieza a charlar de la moto. Sacó un arma, era gris con algo naranja, y me dijo, ´es un asalto, dame la llave de la moto, el teléfono, todo´. Me resistí, él me empujó y me caí con la moto. Al no poder levantarla, me sacó el teléfono y salió corriendo. Salí detrás de él y se metió por un baldío que te lleva al Zanjón. Me empezó a tirar piedras, mientras lo seguía, el arma".

"Cuando fui hacer la denuncia a la Unidad Judicial, chica que me la tomó me dijo que se habían denunciado cuatro robos en el mismo lugar, de la misma forma, ese mismo día".

En el mismo lugar y en cercanías los servicios de delivery de la ciudad denunciaron en más de una oportunidad ser víctimas de los delincuentes, los llamaban para hacer un pedido y cuando llegaban era asaltados.