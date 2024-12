Marta Minujín sufrió un fuerte choque: tres mujeres fueron hospitalizadas

Buenos Aires. La artista plástica Marta Minujín, ícono de la cultura argentina, protagonizó un accidente de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informó Clarín, Minujín, de 81 años, chocó su camioneta contra un automóvil en el que viajaban tres mujeres. Una de ellas, trabajadora de civil de la Policía de la Ciudad.

El siniestro ocurrió en la esquina de las avenidas Independencia y Entre Ríos, en el barrio porteño de Montserrat. Personal del SAME acudió al sitio para brindar atención médica.

En el Gol Trend viajaban tres mujeres, quienes fueron hospitalizadas. Una de ellas, personal de la Policía de la Ciudad, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía, con politraumatismos. Las otras dos fueron llevadas al Hospital Penna, en Parque Patricios.

Por su parte, en la Honda HR-V viajaban dos personas, entre ellas Minujín, quien decidió no ser derivada a un centro de salud, ya que no presentaba heridas visibles. Optó por permanecer cerca de su vehículo, aunque no se aclaró si viajaba como conductora o acompañante.