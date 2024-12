La mamá de Pampita denunció a su pareja por violencia de género

Buenos Aires. El pasado 7 de diciembre, Thania Dos Santos, madre de Carolina Pampita Ardohain, presentó una denuncia por presunta violencia de género contra su pareja, Ricardo Esteban Galli. En el programa A la Tarde, emitido por América TV, este no sería un incidente aislado. El periodista Luis Bremer, encargado de dar la primicia, afirmó que la denuncia surge luego de “hechos reiterados” que ocurrieron puertas adentro del hogar de la madre de la conductora. Estos episodios habrían escalado hasta el punto en que Thania decidió formalizar la acusación ante las autoridades correspondientes.

“La denuncia es del 7 de diciembre. El número es el 164/676. Es contra Ricardo Esteban Galli, que es la pareja desde hace bastante tiempo de Thania. Está en una etapa de investigación preliminar, por eso hablamos de incidentes, de declaraciones de dos vecinos“, especificó el panelista.

“Según los vecinos, fueron hechos reiterados los que dieron lugar a que Thania se presentara y denuncie lo que ocurre puertas adentro de su casa”, agregó. Para dar otra mirada a este tema, el periodista Daniel Lucchelli, amigo de la familia Ardohain y conocedor de la situación en La Pampa, explicó al aire del ciclo que conduce Karina Mazzocco que los vecinos del barrio Butaló presenciaron el desarrollo de estas situaciones en numerosas oportunidades.

“Es un tema que lo tengo muy presente porque soy amiga de la familia paterna de Carolina Ardohain, la conozco a ella desde muy pequeña, ellos tenían un campo en Doblas”, reveló. “Me dicen los vecinos que es habitual que Thania se pelee frecuentemente con su pareja, va la policía, el patrullero, la ambulancia, pero luego se arreglan y es como que no pasara nada”, expresó Lucchelli al describir el patrón cíclico de violencia seguido de reconciliación.

A pesar de la aparición de la policía y la radicación de la denuncia, la mamá de Pampita y Ricardo ya se habrían reconciliado nuevamente: “Pero los vecinos dicen que en estos últimos días los vieron a ambos en el departamento donde viven, haciendo jardinería y demás".

La denuncia por violencia de género presentada por Thania Dos Santos no solo generaron preocupación por el bienestar de la madre de Pampita, sino que también ha impactado emocionalmente a la modelo. El periodista Damián Rojo, durante la cobertura del caso en A la Tarde, expresó que la prioridad de Pampita siempre fue cuidar a su madre. “Les ha pasado de todo y creo que esta denuncia a Pampita la va a afectar porque lo que más quiere es cuidar a su mamá”, destacó el panelista. Esta declaración pone en evidencia la preocupación constante de la modelo por la seguridad y estabilidad de su madre, especialmente en un contexto de violencia recurrente como el que se denunció.

Cabe recordar que Thania nació en Santa Catarina, en Brasil, y lleva muchos años residiendo en La Pampa, donde conoció al padre de Carolina. Hasta el momento Ardohain no dio declaración con respecto a este tema.

Dos Santos se mantuvo alejada de los medios y la relación que tiene con su hija en algunos momentos fue complicada. Años atrás, durante una participación de la ex de Benjamín Vicuña en PH (Telefe), habló de este vínculo familiar: ”No estuvimos peleadas, pero tenemos carácter fuerte las dos. A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo…“.

Su mamá no es la única que tomó esta decisión de vivir alejada del ruido mediático, sino que su hermano, Guillermo, también eligió mantener un perfil bajo. Sin embargo, en algunos de los posteos de Pampita se puede ver a ambos en eventos familiares y situaciones de la vida diaria.