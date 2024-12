Habló la madre del nene herido: «Encontró el cuete en la calle y lo mordió»

La madre del niño de 9 años que sufrió graves heridas al explotarle pirotecnia en la cara y lucha por su vida, dio su versión de los hechos y dijo que todo ocurrió en «un segundo». El menor se encuentra internado en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, lugar al que llegó en el día de ayer desde la localidad de Bell Ville.

El lamentable suceso se produjo durante el día de Navidad, cuando el pequeño encontró una botella de plástica tirada en la calle que contenía «un cuete» sin detonar. Su mamá aseguró que ningún familiar había comprado fuegos artificiales y sostuvo: «Su amigo nos dijo que era una bolita de plástico que estaba tirada. Al parecer, se lo puso en la boca, lo mordió y se escuchó el estallido».

«No sé qué pasó, mi hijo no tenía cuetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo. Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... fue todo tan rápido que no sé qué pasó»; expresó la mujer en diálogo con El Doce.

A causa de la explosión, el niño sufrió fracturas de mandíbula y órbita y tuvieron que reconstruirle el paladar.