Un perro Rottweiler atacó a una nena de 3 años en La Calera: está hospitalizada

Una niña de tres años fue atacada por un perro rottweiler y permanece hospitalizada en el Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, en la localidad de La Calera, Córdoba. Según relató su madre a ElDoce.tv, el incidente ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 19 horas, durante una visita familiar en el barrio El Cenizal.

La madre explicó que la pequeña estaba jugando tranquilamente con piedras cuando el perro la atacó inesperadamente. “Ella estaba lejos, no lo molestó ni lo tocó”, aseguró. La agresión dejó a la niña con heridas graves: 10 puntos de sutura en el hombro y ocho en la axila. “Por poco no le agarró el cuello, y no sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho”, expresó con angustia.

Noticias Relacionadas Accidente de tránsito en Bialet Massé dejó un herido

Actualmente, la niña sigue bajo observación médica y recibe antibióticos intravenosos para prevenir infecciones. La madre manifestó su preocupación por las condiciones del animal: “Está en la calle, flaco y desnutrido. Nadie lo atiende. Me da miedo que pueda tener alguna enfermedad”.

El perro pertenece al cuñado de la madre, quien ya había advertido en repetidas ocasiones sobre su agresividad. “Yo creo que tenía hambre. Tal vez pensó que mi nena tenía algo en las manos. Lo tienen completamente abandonado”, lamentó.

Este no es el primer incidente violento protagonizado por el animal. “A mí ya me mordió una vez. También muerde a los basureros y a los deliverys. Tengo miedo de que pase algo peor. Hay niños en el barrio y ellos tienen una nieta de cinco años con discapacidad. Este perro no debería estar cerca de personas, especialmente de niños”, concluyó la madre.