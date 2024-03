Conmoción en Córdoba: Hallaron muerto a un niño dentro de un freezer

Un niño de 13 años fue encontrado sin vida dentro de un freezer en una vivienda del barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba. Su madre se mostró devastada por el hallazgo y dijo que no encuentra explicaciones, contó que todos estaban durmiendo cuando se levantó a bañarse por el calor y los mosquitos y descubrió el cadáver.

Tiago Ismael habitaba una propiedad ubicada en la calle De Julio al 3.780 y había pedido quedarse con su abuela. Sin embargo, otra versión indica que el menor regresó a la casa por la noche luego de practicar una actividad deportiva.

Entre lágrimas, Belén aseguró que tuvo «como una corazonada de madre», dijo que apagaba las luces de la casa cuando se le ocurrió abrir el freezer y encontró el cuerpo con espuma en la boca.

El menor fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Infantil donde sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.

«¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, expresó la mujer, quien dijo que alcanzó a despedirse de su hijo camino al nosocomio: «Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado».

«Para mi bañado se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada»; aseguró la madre.

Su abuela, en tanto, dijo que el freezer industrial había sido traído a la casa de un negocio que había cerrado y que no se utilizaba. «No sé si lo habrá enchufado, no sé. Aparentemente lo habría enchufado y se ha metido. Tenía agua, capaz que lo ha agarrado la corriente. No te puedo explicar, no sé»; expresó la mujer.