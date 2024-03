La periodista que denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro futbolistas que integran el plantel de Vélez Sarsfield, brindó escalofriantes declaraciones sobre lo sucedido hace algunas semanas atrás en un hotel de Tucumán. La joven reconoció que aceptó ir a la habitación donde se encontraban Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, aunque sostuvo que todo lo que ocurrió dentro, fue «sin consentimiento».

Florentín, Osorio y Cufré se encuentran con prisión preventiva, mientras que el arquero Sosa se encuentra en libertad.

La denunciante tiene 24 años y sostuvo: «Para mí esto va a ser mi prisión, porque mi vida es un infierno y una cárcel desde hace tres semanas, me parece una locura». «Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo acepté ir espontáneamente todo lo que sigue después no lo acepto»; manifestó durante su declaración.

«Me pueden escuchar con mucha fortaleza, entera, pero les aseguro que no es así, por dentro mi alma está desgarrada»; dijo la joven, quien también hizo referencia a la situación que está viviendo. «Los comentarios que me han llegado han sido aberrantes. No solamente me han quitado la dignidad, la sexualidad, me han quitado la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y sobre todo, las ganas de vivir pero sigo viva y sigo más fuerte que nunca y yo por eso voy a denunciar para que se haga justicia»; agregó.

«Es al otro día a la tarde cuando tengo la cabeza en frío, la mente en frío y me empiezo a acordar de lo que me habían hecho. Ahí mi cabeza era otra y yo dimensiono lo que me hicieron. Yo no estaba en mis cabales, en ningún momento estuve 100% lúcida, la cabeza por algunos momentos me respondía, pero el cuerpo no. A mí me parece muy injusto que estas cuatro personas sigan con su impunidad. viviendo en una casa lujosa en country o en donde sea, cuando mi vida es una cárcel y un infierno»; reconoció.

«Me vengo a enterar recién ahora y en la cámara de seguridad se los ve abrazados y riéndose, como una victoria, por lo que me habían hecho. Me encantaría entender bien qué sentían en ese momento»; completó.