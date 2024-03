Atrapó a un ladrón, pero quedó imputado

Córdoba. El domingo pasado le robaron a Max Mazard, un ciudadano que llegó desde Haití hace 11 años. Ya es argentino, formó una familia y tiene dos hijos pequeños. Tiene un almacén en Córdoba, el cual fue desvalijado por delincuentes.

En este marco, Max se encontró con el ladrón, lo detuvo, llamó a la Policía y quedó imputado. Lo que se sabe hasta el momento del caso.

El domingo por la noche, Max cerró su negocio y fue a buscar a su familia. Cuando volvía a su casa, pasó por su almacén en barrio Pueyrredón. En ese instante, notó que habían roto la reja y saqueado parte de la mercadería. Según cuenta, ya sufrió otros 20 robos desde que abrió el local.

A partir de una revisión en las cámaras de seguridad, logró identificar a los delincuentes y para su sorpresa, son jóvenes que suelen frecuentar su negocio. Al día siguiente del robo, reconoció a uno en una plaza.

“Lo reconocí, llamé a la Policía y lo entregué. Cuando me imputaron me dijeron que lo golpeé mucho. Cuando lo agarré se quería escapar”, explicó en diálogo con El Doce. “Me dio una piña primero y yo se la devolví, pero todo fue al frente de los policías en la plaza”, continuó.

“Él estaba en la plaza riéndose y charlando con otras ocho personas, me paré al frente de todos y les dije ‘no se metan ustedes porque él me robo anoche y me rompió todo’. Lo agarré bien y ya estaba la pareja de policías, no pasaron ni cinco minutos”, relató Max.

Tras esto, fue llamado por la Fiscalía a cargo, quien le comunicó que estaba imputado. Según lo explicado por la víctima, le informaron que “no podía tocar al delincuente”. “Los delincuentes tienen más poder que uno, que labura de lunes a lunes”, dijo.

El ladrón quedó internado

El caso está a cargo del fiscal del distrito I turno 2, Guillermo González. En su expediente, el comerciante reconoció a uno de los dos presuntos ladrones y arremetió contra él golpeándolo severamente. El supuesto ladrón debió ser hospitalizado en el Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba. El primer informe médico plasmó que su estado era muy delicado.

Debido a esto, el comerciante fue imputado por lesiones graves. “Si el comerciante hubiera hecho lo mismo dentro de su negocio, estaríamos hablando de una legítima defensa o de un exceso eventual”, explicó.

“Pero tal como habrían sucedido los hechos, debió haber llamado a la policía o aprehendido para entregarlo pero jamás pegarle del modo que lo hizo, incluso poniendo en riesgo la vida del ladrón”, expresó.

“Ahora tengo que poner un abogado, pero con los gastos que tengo en el negocio para arreglar todo lo roto no voy a tener dinero para pagarle”, indicó Max. “Si el Estado me da uno, bienvenido sea. Hoy muchas personas se ofrecieron sus abogados, nunca pensé que iba a ser imputado por agarrarlo. Solo lo entregué a la policía”, cerró.