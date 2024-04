Crimen de García Belsunce: “Soy, fui y seré inocente”, aseguró Pachelo

Buenos Aires. Luego de que se conociera el fallo de la Cámara de Casación penal Bonaerense que revocó la absolución y condenó a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce a la pena de prisión perpetua; el detenido le escribió una carta a la sociedad en la que alegó su inocencia y habló de la “corrupción judicial” como responsable de que lo hayan encontrado culpable del homicidio de la socióloga 21 y 5 meses después.

Desde su celda en la Unidad N°9 de La Plata, una cárcel de máxima seguridad a la que regresó tras la condena; Pachelo escribió con letra manuscrita e imprenta las dos hojas de un texto que tiene faltas de ortografía, no lleva firma, va dirigida a la “sociedad argentina” y culmina con una ironía: “No se hará Justicia”.

“Esta carta va dirigida a todos, a quienes me juzgan sin saber o con lo que creen saber sobre el homicidio de la señora García Belsunce. Soy, fui y seré inocente”, dice el primer párrafo, según publicó Infobae.

“Estos 22 años decidí defenderme judicialmente, porque creí en la Justicia. Mi silencio mediático me perjudicó en forma personal y familiar. Especialmente, a mis hijos en sus colegios, universidades y en la vida misma. Condenaron a un inocente a morir en vida y no pienso callarme más”, continúa el texto.

“Estoy luchando junto con mis abogados contra una parte del poder judicial corrupto y perverso. Nosotros no teníamos amigos jueces, nos defendemos con la verdad, con pruebas. ¿Acaso de eso no se trata la justicia?.. No sólo condenaron a un inocente para tapar 20 años de barbaridades judiciales, arruinaron la vida de toda una familia, convirtieron en asesino al padre de tres hijos siendo inocente, ¿cómo pueden dormir tranquilos?”, se preguntó el hombre que está preso desde el 7 de abril de 2018 por una serie de robos a countries y que fue condenado por esos atracos a la pena de 9 años y medio de cárcel antes de recibir la perpetua por el crimen. Incluso, actualmente es investigado en un nuevo expediente por otro asalto en un barrio cerrado de Ituzaingó de 2017 que se ventiló en el juicio y en el que aparece filmado.

Y siguió haciendo mención a los jueces de la Cámara de Casación bonaerense que fallaron en su contra y le dieron la derecha al voto de la minoría del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro que lo absolvió, representado por el magistrado Federico Ecke: “Me han sacado hasta las ganas de vivir, quebraron mi espíritu y mi fe. El juez Fernando Mancini y la jueza Florencia Budiño han condenado a un inocente”.

Con un subtítulo que habla de la “justicia injusta”, Pachelo reseñó el expediente Belsunce: “En los últimos 20 años hubo tres juicios por la muerte de la señora García Belsunce. Han participado aproximadamente 20 jueces de distintas instancias, han condenado a la familia por encubrimiento, también a Carrascosa. Han condenado por homicidio a Carrascosa y lo han absuelto. Me han absuelto a mí y ahora me han condenado. Esto no es un juego de palabras, es la mismísima causa García Belsunce”.

Luego, opinó: “Con las mismas pruebas, desde el año 2002 a la actualidad, todos, según la justicia, fuimos culpables y también fuimos inocentes, ¿absurdo? Hay una gran corrupción en la justicia, eso lo sabemos todos. Yo voy a hablar con pruebas: uno de los camaristas que votó por la absolución de Carrascosa es el ex juez Martín Ordoqui, el primer juez destituido y ‘detenido’ de Casación ‘por favorecer a cambio de dinero a condenados’. Yo hablo con pruebas y a mí me condenaron sin ellas, siendo ‘inocente’”.

No es la primera palabra de Pachelo tras la condena de Casación, sí la primera que él hace pública. Es que esta semana, se conocieron los chats que mantuvo con su abogada. En esa charla, el ex vecino de Carmel se quejó porque compartía una celda en su nuevo destino tras la condena a perpetua.

Es que antes de regresar a la Unidad N°9 de La Plata, un penal de máxima seguridad al que fue trasladado no bien se ventiló el fallo de los jueces de la Sala II de Casación; Pachelo estaba alojado en el penal de Gorina, de régimen abierto, y al que había accedido el año pasado, cuando solo purgaba la pena por los 9 años y medio de cárcel a los que lo habían condenado por los robos en countries.

Si bien ganó algo de tiempo con estímulos educativos que le redujeron la pena, en los últimos meses sumó otra detención por un robo en un country de Ituzaingó que le jugó en contra cuando pidió la condicional y las salidas transitorias. Y por eso el fallo de Casación lo encontró preso.