Interpol emitió una alerta roja para encontrar al peluquero asesino

Buenos Aires. Interpol emitió este miércoles una alerta roja para dar con Abel Guzmán, el hombre que el 20 de marzo mató de un disparo en la cabeza a su compañero de trabajo Germán Medina en una peluquería de Recoleta y desde entonces permanece prófugo.

El día del homicidio, finalizada la jornada laboral, se dio una discusión entre el asesino y el colorista que terminó de la manera más brutal. Tal como quedó documentado en las cámaras de seguridad del local, Guzmán sacó un arma, se paró como un experto y disparó sin titubear contra el hombre de 33 años, quien murió camino al Hospital Fernández.

Tras el crimen, el peluquero primero intentó perseguir a Facundo Verdini, dueño del negocio, quien logró refugiarse en otro sector. Rápidamente, el asesino desistió de ese propósito y escapó por una ventana para que no se supiera más de él hasta ayer, que Interpol apeló al máximo nivel de alerta, según informó NA.

No tardó mucho en generar conmoción el homicidio, ya que rápidamente se difundió el video de la ejecución. Con el correr de los días, aparecieron también imágenes posteriores al disparo, con el seguimiento a Guzmán hasta que saltó hacia la calle para huir.

Esta información surge un día después de que se anunciara la reapertura de la peluquería, que permanece cerrada desde el 20 de marzo. Según indicó Cristian Benítez, el abogado de Verdini, el próximo sábado volverá a trabajar el salón de belleza situado sobre calle Beruti al 3011.

Para los familiares y allegados de Medina, el asesino está siendo ayudado por más personas. Asimismo la hermana de Germán dijo en diálogo con el periodista Ari Paluch en Arizona, en Rock&Pop: “Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras. No sé, es raro, es raro todo”.