Llevó a sus hijos a una sala de juegos y fue víctima de un robo

Una joven mamá de Villa Carlos Paz fue victima de un hecho de inseguridad ocurrido durante el fin de semana pasado. El hecho ocurrió en una sala de juegos ubicada dentro de la Galería del Sol y el accionar de los ladrones quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

La mujer había llevado a sus dos hijos de 1 y 7 años a pasar un momento de distracción, pero en un descuido, un hombre (que se encontraba con su familia y un pequeño niño) se apoderó de una mochila y la escondió.

La damnificada expresó a este medio: «Éramos pocos en la sala, en la mochilita de mi hija estaban las llaves de la casa, así que nos quedamos afuera dando vueltas hasta que mi marido salió de trabajar. Yo vi que el hombre me estaba mirando, pero no me percaté del robo hasta después. Apelo a la solidaridad de los comerciantes, para ver si reconocen a los ladrones».