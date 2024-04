Misterio en Chaco: buscan a una enfermera y al conductor de una ambulancia

El conductor de una ambulancia y una enfermera que trasladaron a dos pacientes desde la localidad chaqueña de El Sauzalito hacia Castelli están siendo intensamente buscados desde el pasado martes ya que no regresaron al lugar de origen.

Según informaron fuentes policiales, la ambulancia salió el martes por la tarde de El Sauzalito, recorrió más de 150 kilómetros hasta Castelli y desde las 22 de ese día no se supo más nada de ambos.

En el vehículo viajan el chófer Emanuel Garces y la enfermera Carina Agüero.

Se sospecha que por las intensas lluvias caídas y la intransitabilidad de los caminos, la ambulancia habría tomado algún recorrido alternativo en el Impenetrable chaqueño.

El vehículo en el que iban no tenía radio VHF y en la zona en la que se estima que quedó varada no hay señal de telefonía celular.

Una de las últimas informaciones que se tienen del vehículo es que pobladores de la zona conocida como el "camino de los Pereyra" dijeron haber visto un móvil sanitario.

Por estas horas se refuerza el rastreo con vehículos de mayor porte e incluso de municipios que se sumaron a la búsqueda.

"Nos alertamos y empezamos a trabajar con el Municipio de Fuerte Esperanza, El Sauzalito y el de Miraflores para rastrear las rutas alternativas. Los bomberos El Sauzalito ya una recorrida desde un tramo que es de tierra y que no hay señal, no está la ambulancia", aseguró a la prensa local Marta Zoneira, ex funcionaria provincial y colaboradora de intendentes de El Impenetrable.

La búsqueda se está realizando en una zona que se terminó de levantar parte de la ruta que va de Fuerte Esperanza y desde Las Hacheras a Armonía y Nueva Población para realizar una búsqueda en la zona.