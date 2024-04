Murió el bebé que había sido abandonado en una concesionaria de autos

Luego de que se conociera la noticia de que una joven de 20 años dio a luz en el baño de una concesionaria de autos, ubicada en la ciudad chaqueña de Resistencia, se supo que el recién nacido, abandonado en el lugar por su madre, finalmente murió.

Según relató el dueño de la concesionaria en declaraciones a Diario Chaco, la mujer llegó al lugar acompañada por su padre y una tía, todos oriundos de Santa Fe, con la intención de comprarse un vehículo.

Luego de ver varios rodados, eligieron uno y pagaron la totalidad del mismo. Una vez que terminaron de hacer los papeles y poner todo en regla, la joven pidió pasar al baño. Allí dio a luz a su bebé en soledad. Antes de irse, decidió dejarlo en un cajón donde habitualmente se almacenan distintos elementos de limpieza.

Los empleados del local se dieron cuenta rápidamente, alertaron de lo sucedido a la policía y mientras retuvieron a la familia, que querían retirarse en el auto que acababan de comprar. Minutos más tarde llegó personal de la Comisaría Décima.

El particular episodio ocurrió pasadas las 14 del miércoles 24 de abril, en un local situado sobre avenida 25 de Mayo 2252, en la capital de Chaco.

Aunque inicialmente se creyó que el bebé estaba sin vida, la rápida intervención del comisario inspector, Mauro Javier Cáceres, que le realizó maniobras de RCP para reanimarlo. Allí, lo trasladaron al Hospital Perrando para que fuera asistido, sitio en el que finalmente murió.

Los médicos del hospital pediátrico habían comunicado que el nene era prematuro extremo, por eso fue ingresado en la unidad de neonatología para recibir atención especializada y realizar más estudios.

A su vez, la joven sufrió una descompensación luego del parto y una vez revisada en el Servicio de Ginecología, quedó internada.

A las 15 del mismo día se esclareció la identidad de la madre, una joven oriunda de Santa Fe que había asistido al concesionario junto a su padre de 58 años. La misma guardia de ginecología determinó que la mujer había dado a luz horas antes: presentaba el diagnóstico de “puerperio de parto vaginal no institucional” pero en “buen estado general”.

De acuerdo con Diario Chaco, hasta este jueves permanecía internada pero ya sin custodia policial. “Mi hija estaba muy shockeada en una situación así, de lo que estaba viviendo como una adolescente de 20 años que da a luz en el baño. Nosotros llegamos a la concesionaria, estábamos ahí haciendo los trámites. Ella pidió permiso para pasar al baño, demoró un rato, salió y se sentó a mi lado un ratito y después se empezó a sentir mal. Estaba muy shockeada en la parte de atrás del auto”, aseguró el padre de la mujer.

Además, aclaró que ni él ni la madre de la muchacha sabían que su hija estaba embarazada: “Desconocíamos. Ella tenía una vida normal, el físico normal, no se le notaba en la panza. No nos dimos cuenta de nada, no sabíamos, porque si sabíamos tomábamos otra medida. Lógico, una adolescente de 20 años, primeriza, tiene que tener un control”. Para el hombre, presidente comunal de la localidad santafesina de El Rabón, el bebé no fue víctima de abandono de persona.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Rosana Soto, del Equipo Fiscal N°3 de la Unidad Fiscal de Resistencia.