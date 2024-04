Irá a juicio el acusado de asesinar a la psicóloga de La Cumbre

La Fiscalía de Cosquín dispuso la elevación a juicio de la causa por la muerte de la psicóloga Sofía Kuljbicki, ocurrido el pasado 28 de octubre del 2023 en una casa de la ciudad de La Cumbre. Tras una exhaustiva investigación, la acusación determinó que Joel Matías Ávila (35) sería el autor del crimen y se encuentra imputado del presunto delito de «homicidio doblemente calificado por alevosía y por el empleo de un medio idóneo para crear un peligro común».

Según estableció la investigación, ese fatídico día, un amigo decidió acercarse hasta la casa que la mujer habitaba sobre la calle Yrigoyen, en el barrio El Portillo, y descubrió que el colchón de la cama donde yacía Kuljbicki estaba completamente quemado. Un principio de incendio había alcanzado parte del cuerpo y se determinó que la psicóloga había muerto a causa de la inhalación de monóxido de carbono.

Los forenses agregaron más detalles: Kuljbicki no había sufrido heridas de arma blanca ni de bala. Tampoco aparecía golpeada o estrangulada. Pero algo no cerraba. El suicidio se descartó pronto: no había nota de despedida ni señales de que quisiera tomar alguna autodeterminación. Lo mismo pasaba con un posible accidente: no se hallaba el elemento para generar el fuego en el colchón.

En los días sucesivos, la fiscal terminó por armar una teoría que aún estremece a la comunidad. El asesino de Kuljbicki habría abierto una garrafa para llenar la habitación de gas, y una vez que la psicóloga se desvaneció sobre su cama, al comprobar que aún estaba con viva, reingresó en la casa y prendió fuego el colchón para que se muriera calcinada.

Según consigna el Ministerio Público Fiscal (MPF), el imputado sería ex pareja de un amigo de la víctima, quien ingresó al domicilio de la víctima y la atacó, logrando dejarla inconsciente. Aprovechando su estado de indefensión, el hombre habría provocado el incendio dentro de la vivienda y posteriormente habría montado una escena para simular un accidente.