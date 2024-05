Condenaron por abuso sexual a un conocido dirigente de Traslasierra

La justicia de Córdoba condenó a 28 años de cárcel a un conocido dirigente y gremialista de Traslasierra, quien tenía vinculación directa con el ex legislador Oscar González. Se trata de Roberto Clavero, ex titular de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo), quien fe hallado culpable de haber abusado sexualmente de la hija de su ex pareja.

El hombre había sido detenido en marzo de 2022 y fue denunciado por su hijastra en 2005.

Clavero estuvo incluso entre los precandidatos a la intendencia de Villa Dolores durante el 2023 y violó a la joven desde los 3 hasta los 19 años. «Me violó toda mi infancia, desde que tengo memoria, me convirtió en su esclava sexual y mi madre encubrió todo»; denunció la mujer, quien hoy tiene 33 años de edad.

También fue condenada a 16 años de prisión la ex pareja de Clavero y madre de la víctima: Analía Montenegro.

Es importante destacar, que el condenado estuvo al frente de Cemdo desde 2016 y presidía el Partido Justicialista (PJ) del Departamento San Javier y el gremio de empleados de comercio.