Elevan a juicio la causa de las muertes de bebés en el Neonatal

Córdoba. El juez de Control Juan Manuel Fernández López confirmó este jueves la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

En su resolución, Fernández López decidió rechazar las apelaciones presentadas por los 11 imputados en el caso. De esta manera, se realizará un único proceso para juzgar a todos.

Cabe recordar que la fiscalía a cargo de Raúl Garzón investiga desde agosto de 2022 las muertes de cinco recién nacidos, ocurridas entre marzo y junio de ese mismo año en el Neonatal. Además, en ese período de tiempo, otros ocho sobrevivieron a los pinchazos investigados.

Para el fiscal Garzón, la autora material de los fallecimientos es la enfermera Brenda Agüero, quien permanece detenida en Bouwer desde agosto de 2022.

Sin embargo, en la lista aparecen otros 10 nombres, acusados encubrir, falsear pruebas o no denunciar lo que ocurría en el hospital ubicado en barrio Alto Verde. Entre ellos se encuentra el ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo. Otros ex funcionarios también serán juzgados.

Ahora los imputados tienen la opción de apelar a la Cámara de Acusación. De esta instancia recursiva depende el inicio del juicio. Si ningún abogado defensor apela, el debate oral y público podría arrancar en el segundo semestre del año, y que prolongaría algunos meses.