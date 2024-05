Carlos Paz: Los desvalijaron mientras festejaban un cumpleaños

Vecinos de Carlos Paz fueron víctimas de un nuevo hecho de inseguridad. El último sábado, en horas de la noche, se encontraban celebrando un cumpleaños en un salón de fiestas y sufrieron un robo.

Según pudo conocerse, todo ocurrió en la calle Gobernador Alcorta cuando desconocidos lograron abrir dos vehículos y sustraer las pertenencias de los presentes.

Yamila Nieto relató a EL DIARIO: «Estábamos celebrando el cumpleaños cuando escuchamos la alarma del auto de mi hermana. Al salir, descubrimos que habían forzado la cerradura. Mi vehículo también fue violentado, pero en ese momento no me di cuenta, ya que no tiene alarma. Fue al llegar a casa que noté el robo. Los delincuentes actuaron con profesionalismo, sin dejar rastros de forzamiento».

«Nuestro reporte policial incluyó la pérdida de toda la documentación, incluyendo los carnets de conducir, y una cantidad de dinero. Creemos que su objetivo era robar los autos, pero no lograron su cometido gracias a las alarmas. Instamos a la comunidad a tomar precauciones»; agregó Nieto.