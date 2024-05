Roberto Carmona confesó por qué mató al taxista

Este lunes inició un nuevo juicio contra Roberto Carmona, conocido múltiple asesino. Carmona respondió con un frío testimonio por el crimen del taxista Javier Bocalón, hecho ocurrido durante su última fuga en la ciudad de Córdoba.

En sus propias palabras, Carmona afirmó: "El taxista eligió el auto por sobre su vida. El auto era más valioso para él que su vida". Según su relato, el incidente ocurrió cuando intentaba hacerse con el control del vehículo. "Soy un depredador, un lobo solitario", declaró el acusado.

Además de admitir ser autor del homicidio de Bocalón, Carmona contestó preguntas sobre crímenes anteriores. Al fiscal Hugo Almirón le refutó una acusación anterior afirmando: "Cuando usted dijo que yo había violado y asesinado a Gabriela Ceppi en 1986, yo no la violé", indicó el múltiple homicida.

La frialdad con la que se refirió a los crímenes dejó impactada a la Sala de Audiencias de la Cámara Octava del Crimen. Los familiares del fallecido taxista salieron muy conmovidos tras escuchar cómo Carmona relataba sin remordimientos cómo él mató a Bocalón.

Otras declaraciones de Carmona

• "Personas como ustedes hicieron posible que yo matara a otras personas por calificarme de la manera que usted me calificó" (en referencia al fiscal).

• "Gracias a usted tuve que mandar a conocer al señor a varias personas" (en referencia al fiscal).

• "(El taxista Bocalón) Eligió más el auto que su vida. Eligió más el auto que su vida. El auto era más valioso para él que su vida. No podía hacer que baje del auto utilizando palabras obscenas. Algo tengo que hacer".

• "Soy un depredador, soy un lobo solitario. Arranco a una ciudad que no la conozco y tengo que manejar. Y este hombre me impedía el manejo. El choque fue precisamente por él. Porque no lograba sacar los pies de los pedales".

• "En el trayecto desde Chaco a Córdoba salíamos, íbamos al baño, comprábamos. Salíamos siempre del auto".

Si la acusación se mantiene firme, Carmona podría enfrentar la pena máxima de prisión perpetua. Este caso continúa generando expectativa entre los habitantes de Córdoba y la comunidad jurídica.

En la Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación de la ciudad de Córdoba, Carmona llegó al banquillo acusado por los delitos de evasión y robo calificado por el uso de arma y homicidio criminis causa.

En este marco, más temprano se realizó un gran operativo policial para su traslado. En diálogo con Cadena 3 el presidente de la Cámara 8° del Crimen, Marcelo Jaime, dijo que se adoptaron una serie de medidas extraordinarias en lo que atañe a la seguridad interna y externa del Poder Judicial.

“Lo que tiene que ver con la seguridad del imputado estará a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. En la jornada de hoy está siendo trasladado el acusado desde su lugar de alojamiento que es la cárcel, el establecimiento penitenciario de la Ciudad de Cruz del Eje directamente a la sede de estos tribunales y luego será alojado, estimamos, en la cárcel de Bouwer hasta la finalización del juicio”, detalló.

“El juicio está previsto que se realice durante toda esta semana y calculamos que para el viernes 17 de mayo ya tendremos en condiciones de escuchar los alegatos y emitir el veredicto correspondiente”, agregó.

En este debate, se analizarán tres hechos. Según la acusación, Carmona apuñaló a Bocalón y le causó la muerte para apoderarse del taxi y asegurar su huida del lugar. Los hechos segundo y tercero se refieren al robo de dos autos en la vía pública para continuar con su fuga la tarde del 13 de diciembre de 2022. En ambos casos, también utilizó un arma blanca para amedrentar a sus víctimas.

No se analizará en este juicio la presunta responsabilidad penal de la esposa del acusado, Ángela Elizabeth Etudie, propietaria del domicilio ubicado en barrio Las Violetas, donde Carmona concretaba su salida transitoria.

Tampoco serán juzgados los integrantes del personal del Servicio Penitenciario de Chaco que tenían bajo custodia al acusado. Estos hechos serán analizados por el tribunal en otro debate.

El abogado querellante, Carlos Nayi, criticó fuertemente las circunstancias alrededor del traslado y fuga de Carmona, sugiriendo complicidades dentro del sistema penitenciario. "No podía ocurrir todo eso sin complicidad", declaró.

Y reveló que solo 20 días antes del incidente en cuestión, Carmona había intentado escapar del penal de Roque Sáenz Peña. A pesar de su mala conducta, fue trasladado a Córdoba para visitar a su esposa, un beneficio que venía recibiendo desde 2014.

Estudiantes universitarios pidieron estar presentes para observar cómo se realiza el juicio. (Fuente: Cadena 3)