Tres años y medio de prisión por haberle tirado un botellazo a Milei

La Justicia Federal condenó a tres años y medio de prisión efectiva a Gastón Mercanzini, el hombre que arrojó un botellazo a Javier Milei durante el día de su asunción como presidente de la Nación. Según pudo conocerse, lleva cinco meses en la cárcel de Marcos Paz y aceptó su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado donde se acordó la pena con el fiscal Carlos Rívolo.

La condena se unificó con otra sentencia en suspenso que tenía Mercanzini por violencia de género contra la madre de sus hijos.

La agresión se produjo el pasado 10 de diciembre, cuando Milei se trasladaba desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada en un vehículo descapotable.

El hombre de 51 años no fue arrestado de forma inmediata, sino que se entregó un día después en una comisaría.

«Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo»; sostuvo.