Carlos Paz: Denunció que encontró un alambre en una salsa de tomate

Un vecino de la ciudad de Villa Carlos Paz denunció que estaba cocinando, abrió un paquete de salsa y se encontró con un alambre. El hecho ocurrió hace algunos días atrás y la situación podría haber terminado en un hecho lamentable si no hubiese tenido la precaución de volcar el paquete en un colador e identificar el objeto metálico.

El hombre habita en el barrio Miguel Muñoz y decidió hacer pública la situación por la falta de respuestas del fabricante.

El hombre prefirió mantener su identidad en reserva y contó a EL DIARIO: «Esto pasó el 1 de abril mientras cocinaba, abrí una salsa que viene lista para calentar y la puse en una olla. Yo siempre paso estas salsas por un colador antes de agregarla a la comida y cuando la volqué, apareció un pedazo de alambre que estaba en el paquete. Es como una grampa, de esas que se colocan en los cajones. Después de ver eso, se me fue el hambre y ni cené. Tenía mucha bronca y me comuniqué con la empresa ARCOR por Instagram, pero me saltó una respuesta automática».

«Les comenté lo que pasó, les mandé fotos y todos mis datos, pero nunca me contestaron. Incluso mandé los datos que había en el paquete, como el número de lote. Aún sigo sin tener respuestas. Imaginen si un chico se traga eso, el daño que puede hacerle en el cuerpo»; añadió el vecino.

«Hablé con un bromatólogo conocido y me dijo que la empresa debe saber lo que sucedió. El tema es que envíe los datos varios veces y nadie se contacta conmigo. Yo no quiero que me hagan ninguna devolución del producto, ni que me den la plata, quiero que no vuelva a pasar algo así. Es un verdadero peligro para la salud de las personas»; completó.