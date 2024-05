El escalofriante relato de Carmona: «Lo agarré del cuello y le metí el cuchillo»

En la segunda jornada del juicio por el crimen de Javier Bocalón, el peligroso criminal Roberto Carmona relató a sangre fría cómo fue el asesinato del taxista y provocó la indignación de sus familiares. El juez debió intervenir para tranquilizar al padre y a la hermana de la víctima, quienes no pudieron mantenerse callados cuando el asesino describió la secuencia del horror.

Carmona hizo una descripción desprovista de cualquier sentimiento y reveló su versión de lo ocurrido el pasado 13 de diciembre de 2022. Lo hizo sentado en el banquillo de los acusados, detrás de la cabina de máxima seguridad y sin las esposas.

«Le hago señas y aparece el hijo del hombre manejando. Me convidó un poco de agua y le agradecí. Le dije que pare porque mi primo se iba a sumar al viaje. Mentira, mi primo nunca existía»; contó el criminal, mientras miraba al padre de la víctima. «Lo agarré del cuello y le metí el cuchillo»; soltó Carmona, lo que provocó el estallido de bronca de los familiares.

Tras la intervención del juez para solicitar colaboración a la familia, el asesino retomó la palabra y se dirigió al papá del taxista. «Quiero decirle al papá de la víctima que entiendo su posición. Cuando un ser amado nos es arrebatado queremos saber la verdad. Usted pidió que hubiera justicia, y bueno, la justicia es esta mierda que nos toca a todos. De una manera u otra, todos estamos involucrados en lo mismo».

Lo que siguió erizó la piel de los presentes. «Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco. Se lo pedí con cortesía y no lo entendió. Le dije ‘bajate loco porque te mato’. Y me dijo ‘no me robés la herramienta de trabajo’ y le empecé a dar. No sé cuántas puñaladas le di»; sostuvo el acusado.

Sobre el final de su brutal relato, dijo que el choque se produjo porque no podía manejar. «Choco porque los pies de él estaban en los pedales del auto y no me permitían manejar. Por distraerme sacando eso, que incluso creo que le meto una puñalada en la pierna, no estoy seguro, choco intentando sacar los pies de él»; concluyó.