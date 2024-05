Habló la cordobesa que hizo una denuncia contra AstraZeneca

Durante las últimas horas, se conoció el testimonio de la cordobesa que denunció al laboratorio AstraZeneca y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por los efectos de la vacuna del coronavirus. Flavia Ochoa es oriunda de Coronel Moldes y dijo que vive un calvario.

La mujer contó se presentó una demanda por 100 millones de pesos y manifestó que la vacuna le produjo problemas motrices diagnosticados bajo el Síndrome de Guillain-Barré.

La primera dosis la recibió el enero de 2022 y dijo que apenas algunas horas después de haber sido inoculada, comenzó a mostrar calambres y espasmos. Asimismo, relató que luego experimentó problemas para levantarse de la cama y que fue diagnosticada como una enfermedad autoinmune.

En aquel entonces, la mujer tenía 36 años y actualmente, lleva tres años con dolores en todo el cuerpo que la obligan a moverse con andador. Los médicos confirmaron que tiene afectadas las terminaciones nerviosas de las piernas y que eso le impidió volver a trabajar, lo que llevó a que su familia se sostenga únicamente de los ingresos generados por su pareja.

«Hubiera sido preferible que me agarre coronavirus a vacunarme, fue peor el remedio que la enfermedad. Mi vida es todos los días un desafío, hay días que me levanto mejor y otros que me levanto, mando el nene al colegio y me vuelvo a acostar porque me duele todo. El de las rodillas es permanente y se suman dolores de cabeza, en los dedos, las caderas, los huesos, todo me duele»; aseguró Flavia en diálogo con El Doce.