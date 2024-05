Fatal incendio en taller de Córdoba: un hombre murió quemado

En la madrugada de este viernes, un incendio devastador se desató en un taller de chapa y pintura ubicado en el barrio Pueyrredón de la capital cordobesa, dejando como saldo la muerte de un hombre de 79 años. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en un galpón de 60 metros cuadrados situado al fondo de una vivienda en la calle Ciriaco Ortiz al 1445.

La víctima fue identificada como Carlos Ruiz, quien pernoctaba en el taller. Su cuerpo fue hallado totalmente calcinado sobre una cama, en posición de cúbito dorsal. Eduardo Ruiz, el dueño de la casa, confirmó la identidad del fallecido.

Según las primeras declaraciones, el incendio podría haberse originado debido a un elemento de calefacción. Alicia, hermana de Carlos Ruiz, relató a Cadena 3 que escuchó una explosión antes de que las llamas envolvieran el taller. "Yo ya estaba en mi habitación y en el fondo de mi casa, en la parte de garaje, hay como una piecita aparte y mi hermano trabaja ahí. Y escuché una explosión. Cuando me levanté inmediatamente fui a ver qué era ese ruido y abro la puerta y ya las llamas se me venían encima y ya no pude hacer nada", explicó con angustia.

Alicia detalló que su hermano utilizaba una pantalla conectada a una garrafa para calefaccionarse. "Se estaba quemando todo el galpón y ya mi hermano no pudo salir. Ni yo podía ingresar porque era mucho humo", añadió.

La familia y los vecinos del barrio fueron despertados por la explosión, que provocó un gran estruendo y desató el incendio que consumió rápidamente el taller.

El subcomisario Silvio Montero, de la Dirección de Bomberos, informó que el lugar del siniestro tenía una extensión de unos 100 metros cuadrados y quedó completamente destruido, incluyendo un automóvil que también fue devorado por las llamas. Tres dotaciones de bomberos trabajaron arduamente para extinguir el fuego, encontrando finalmente el cuerpo calcinado de Carlos Ruiz.

Mariana, sobrina de la víctima, expresó su consternación: "Mi mamá no escuchó ni un pedido de auxilio, fue todo muy rápido". La familia aún espera los resultados de la investigación para determinar con certeza las causas del incendio, aunque no se descarta que haya sido un desperfecto en la garrafa con pantalla que utilizaba Carlos para calefaccionar el ambiente.

La Policía y los Bomberos continúan trabajando para esclarecer los detalles de esta tragedia que ha conmocionado al barrio Pueyrredón y ha dejado a una familia en profundo dolor.