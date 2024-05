Confirmado: San Antonio se quedó sin transporte urbano

La empresa Fonobus tomó la determinación de suspender el servicio de transporte urbano en la ciudad de San Antonio de Arredondo. El intendente Ariel Moyano confirmó que se enteró de la noticia al leer la publicación realizada esta mañana por EL DIARIO, lo que generó un fuerte cuestionamiento de los vecinos por la pérdida de una prestación esencial.

Los ciudadanos habían reportado que hace dos días dejaron de circular los colectivos.

Ante las reiteradas quejas, había sido el propio mandatario quien había utilizado sus redes sociales para comunicar que todo se debía a un «desperfecto mecánico» en la unidad que cubría el trayecto. Sin embargo, lo cierto es que la empresa había decidido dejar de prestar el servicio de transporte urbano y había enviado las unidades a la ciudad de Córdoba.

Algunas horas después, tras la noticia dada a conocer por este medio, la empresa le comunicó oficialmente que el servicio se suspendería y crece la preocupación entre los vecinos de San Antonio.

Horas más tarde el Intendente público en sus redes sociales

"Estimados vecinos. Hoy a las 15:32 hs el responsable del área comercial de la empresa Fono Bus respondió la consulta que habíamos hecho sobre el servicio que ingresa a los barrios; poniéndonos en aviso que este será suspendido ya que no pueden afrontar los costos y la cantidad de usuarios, para ellos baja, no llegan a cubrirlos. Agrego que en el día de ayer 20 de mayo, la misma área había argumentado que no estaban prestando el servicio por problemas mecánicos en el coche destinado a este recorrido. Vamos a iniciar las gestiones ante el Gobierno provincial y negociaciones con la empresa para buscar llegar aun acuerdo que restituya el servicio tan esencial para todos. Los mantendremos informado. Se ruega compartir la información con intensión de poder organizar los horarios de quienes utilizaban este colectivo"