Córdoba: Le apuntaron con un arma y se llevaron todo lo que tenía

Un hombre fue víctima de un asalto a mano armada ocurrido a escasas cuadras del lugar donde fue asesinado Sebastián Villarreal. El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la tarde en el barrio Yofre Norte y trascendió que los ladrones se llevaron plata, documentos y tarjetas bancarizadas.

El damnificado contó que volvía del banco a bordo de su auto y fue interceptado a metros del cruce de las calles Nicolás de Isasmendi y Juan José Elizalde y Ustariz. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una despensa y puede verse cómo uno de los delincuentes le apunta con una pistola.

En diálogo con El Doce, el hombre relató: «Me apareció de atrás y me agarró el morral. Forcejeé, sacó un arma y me apuntó. Cuando se descuidó le quise sacar el arma, se me tiró encima, me tiró al suelo y se me escapó. Me apuntó de nuevo en el estómago y se fue corriendo hacia la moto que lo esperaba».