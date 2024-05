Habló un testigo clave por el crimen de Jesús Buffarini: ¿Qué dijo?

El primo de Jesús Buffarini declaró durante dos horas sobre el ataque ocurrido el pasado 21 de abril en General Cabrera, donde fuera asesinado el joven de 23 años. Según manifestó, hubo tres agresores y el enfrentamiento se produjo a la salida de un boliche y luego que hubiera cruces entre los atacantes y la víctima.

Elías sostuvo que Jesús «no podía respirar y no podía hablar», apuntó contra Federico Cabrillana y Federico Melano y dijo que hubo un tercer involucrado, presuntamente de apellido Arias. «Los tres le pegaron patadas cuando estaba en el piso»; expresó, luego de haber brindado su testimonio ante el fiscal de Segundo Turno de Río Cuarto, Javier Di Santo.

Dijo además que la pelea se desató en la confitería Green House entre su primo y Melano y que Buffarini y sus atacantes habían sido amigos, pero luego se distanciaron. Elías declaró que acompañó a su primo hasta su casa, pero que hasta allí fueron a buscarlo los otros jóvenes y que no pudo impedir que se desatara el enfrentamiento.

«Yo agarré a Cabrillana que también quería pegarle pero él se me escapa, va y le da un golpe de puño a Jesús que cayó de espalda, con Cabrillana arriba suyo. Ellos se levantaron y los tres le pegaron patadas»; afirmó sobre los imputados.

«Cuando le dejaron de pegar, él no podía respirar y no podía hablar. Le pregunté como estaba y me hacía señas con la cabeza que no estaba bien»; agregó el joven, quien lamentó el trágico desenlace.