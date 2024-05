Crece el misterio por el cuerpo hallado en el Canal Maestro Norte

Un cuerpo sin vida fue encontrado en las últimas horas en el Canal Maestro Norte de la ciudad de Córdoba. Los restos presentan un avanzado estado de descomposición, se ubicaban en la zona del barrio Los Boulevares y creen que se trata de un joven de 18 años que era buscado desde la semana pasada.

Se dispusieron una serie de pericias para tratar de determinar la identidad del fallecido, como también cómo se originó el deceso. Hasta el momento, trascendió que habría una quemadura en la región dorsal del cuerpo.

La familia de Axel Catriel Farías, el joven que desapareció de su hogar en barrios Los Cortaderos, manifestaron que no pudieron reconocer el cadáver y que aguardan una orden judicial para concurrir a la morgue.

Precisamente, fueron familiares del joven quienes dieron con el cuerpo semi sumergido en inmediaciones de Costa Canal y De los Latinos. «La justicia no se movió, nosotros como hermanos estuvimos buscándolo en los campos cercanos, hoy decidimos ir por la orilla del canal, nos encontramos con un montón de mugre estancada, animales muertos y ahí se veía una persona también muerta. Si es mi hermano o no todavía no lo sabemos»; afirmó la hermana del joven buscado.