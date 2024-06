Dejó el auto en la cochera y lo desvalijaron mientras estaba internado

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió el domingo pasado en horas de la noche en el centro de Córdoba. Un hombre había regresado de viaje y como estaba descompuesto, debió estacionar su vehículo en la cochera de un edificio con algunas herramientas y otros objetos de valor. En cuestión de minutos, fue desvalijado.

Todo ocurrió mientras el hombre se encontraba internado y se enteró del robo al día siguiente

Tres delincuentes ingresaron al edificio San Rafael I, ubicado 9 de julio al 229, eligieron uno de los rodados estacionados en la cochera y se llevaron todo lo que encontraron. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del consorcio y trascendió que para disimular y no llamar la atención, los malhechores simularon que eran viajeros.

Dentro del rodado, encontraron valijas, un bolso, dos mochilas y hasta un equipo de mate.

En cuestión de minutos, se hicieron con las pertenencias, cerraron el portón de la cochera y escaparon a bordo de un auto. El damnificado se enteró al día siguiente de lo sucedido y contó a El Doce: «Llegamos a las 10, venía descompuesto en el camino y vino mi hija a buscarme. No tuve mejor idea que dejar mi auto cargado, hasta con mi computadora de trabajo. Todo quedó en la cochera de mi edificio. Me internaron, estuve como hasta la 1. Al otro día cuando me levanté el encargado me avisó lo que había pasado. Nos pusimos a ver las cámaras y vimos que fue un desastre. Trabajaron como si fueran de acá, como si conocieran todo».