Detuvieron a un acosador en pleno centro de Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En la noche de este martes personal policial del Escuadrón Motorizado Enduro, aprehendió a un sujeto de 25 años de barrio Solares de Las Ensenadas de Villa Carlos Paz, que acosaba a chicas en la zona céntrica, luego que una joven diera a aviso a la policía.

La joven de 22 años fue socorrida por una empleada en pleno centro, que había advertido el comportamiento del sujeto días atrás. La policía lo buscó con los datos aportados y fue detenido en Pasaje del Carmen.

La víctima contó a EL DIARIO: "Venía caminando por Avenida Libertad y siento olor a marihuana, había un grupo de chicos y pensé que eran ellos. Luego seguí caminado y seguía sintiendo el olor detrás, Había varias personas cerca caminando muy pegadas, pensé que me querían robar, así que puse mi mochila al frente, apresuré el paso y me di cuenta que un chico que venía detrás mío también lo hizo, fue cuando me di cuenta que me seguía".

"Llegué a la esquina de 9 de Julio y General Paz, y vi que se paró a charlar con alguien y me miró mal, en ese momento cruzo la calle y una chica de un local a la cual le agradezco, por que notó la situación ya que lo había visto días atrás, me agarró. Me habló y me saludó como si me conociera, me dijo ´te está siguiendo´, me quedé con ella y llamamos a la policía. En ese momento él se dio cuenta, dio varia vueltas, pasó varias veces por donde estábamos. Vino la policía, le dijimos por dónde se había ido y después nos avisaron que fue detenido".

La madre de la joven por su parte expresó el agradecimiento a la chica que se dio cuenta de la situación y la ayudó. "Queremos agradecer especialmente e ella que se involucró, mi hija no sabía qué hacer, se iba a tomar el colectivo y si esta persona la hubiera seguido no sabemos qué habría pasado. Vamos hacer la denuncia, pero es importante que la gente lo sepa para que se cuide, pero también que denuncien y den aviso, así una vez que son detenidos no vuelven a salir. Nos enteramos que días atrás había seguido a otras jóvenes en pleno centro también".