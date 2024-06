Habló la hermana del menor atacado por motochorros en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La hermana del menor de 16 años de edad atacado por motochorros para robarle en la madrugada del domingo en el barrio Costa Azul, habló con EL DIARIO y pidió que el que tenga algún dato para aportar será de gran ayuda para una investigación, una vez que denuncien.

El menor, del que se mantiene bajo reserva su identidad, había salido a un boliche con amigos y cuando se disponía a regresar a su hogar, fue abordado y atacado salvajemente por dos sujetos en motocicleta que le robaron el celular y lo dejaron desorientado por los golpes.

La hermana dijo a El DIARIO que "había salido con amigos y los perdió, lamentablemente decidió volver solo ya que no tenía plata, es algo que él nunca hace. Nosotras con mi mamá siempre le decimos que nos avise, pero a veces los adolescentes no escuchan. Él iba caminando y no tenía ni el celular en la mano. Cuando lo acorralan y golpean él no recuerda nada, tampoco haber estado en el ingreso del complejo donde se esconde, que queda registrado en la grabación. Recién unas cuadras más adelante una persona lo asiste en un hotel y recobra el conocimiento".

"La llamaron a mi mamá, fue la policía y lo llevaron al hospital en ambulancia, estuvo en observación hasta las 3 de la tarde del domingo. Le hicieron tomografías y placas, por suerte no tiene lesiones internas, pero tiene el ojo morado, un corte en la nariz y moretones dentro de la boca".

"Queremos conseguir más información para ir hacer la denuncia, por eso pedimos por cualquier dato que se nos pueda aportar. En ese momento priorizamos su salud y sinceramente, él al no recordar ni dónde fue el ataque no podíamos denunciar, pero queremos hacer la denuncia y que se investigue".