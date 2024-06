Falleció el humorista e influencer Coco Martínez

El mundo del humor se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento del comediante Coco Martínez. La noticia causó una gran tristeza entre sus fanáticos y conocidos, quienes seguían su labor en las redes sociales desde hace años. En el marco de la desgarradora noticia, su pareja publicó un video en el que contó los pormenores de su deceso.

“No quería dejar de pasar por acá a hablar con ustedes y agradecerles inmensamente todo el apoyo y la buena energía. Todos los mensajes de amor que le mandaron a Coco durante todo este tiempo”, comenzó, entre lágrimas, la joven sobre su pareja, quien se dedicaba al contenido de videos humorísticos y, además, participaba de un programa de streaming. En esa misma línea, sumó: “Este es el video más difícil que me toca hacer en la vida, pero me parece que se lo merecen y que él hubiera querido que sepan y que puedan acompañar en este momento desde el respeto, el dolor que estamos viviendo todos”.

“Coquito falleció ayer… No quiero adentrarme en los detalles realmente porque él siempre fue una persona muy reservada. Lo que sí quiero que sepan es que estuvo internado, hicieron todo lo posible por ayudarlo”, comentó respecto al fallecimiento de Coco, quien había alcanzado más de 170 mil seguidores en el último tiempo.

Respecto a la situación que llevó al influencer a su temprana muerte, su novia explayó: “Si bien él inicialmente les había contado que tuvo un episodio de dengue, que en definitiva después no se confirmó, todo fue a raíz de que tenía problemas intestinales muy graves desde hacía tiempo y él no lo sabía. Su cuerpo no lo manifestaba de una forma que lo haya hecho preocuparse antes. Además de que era muy fóbico a los médicos, muy reticente a los controles y esas cosas”, explicó la joven.

“En un momento él tenía una infección generalizada y con todo el cuerpo muy demandado y muy mal. Y realmente, si llegaba a superar esta situación tan horrible en la que estaba, las consecuencias de una situación así son gravísimas”, detalló totalmente conmovida y les aseguró a los fanáticos que ni bien estuviese en condiciones, “me gustaría compartir con ustedes, que sepan que Coco así como lo vieron siempre de jodón, de buena onda, de buena gente, él era así en su vida cotidiana”.

Además del video que dejó a modo de explicación sobre el trágico hecho, también subió un posteo de despedida. Junto a una imagen donde se lo ve con una de sus mascotas, el epígrafe fue el siguiente: “No voy a poner fechas porque él era muy coqueto y de la edad ni hablar. Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día”.

La partida de Martínez dejó a sus seguidores completamente desolados y así lo dejaron plasmado en la última publicación de su cuenta. Entre los más de 17 mil ‘me gusta’, los comentarios se hicieron notar: “No lo puedo creer. Gracias por las sonrisas que nos sacaste a todos, Coco. Volá alto”, “No lo puedo creer yo esperaba todos los días una historia de él”, “Que en paz descanses siempre Coco, gracias por todas las risas”, “No lo podemos creer, qué tristeza. Siempre te vamos a recordar con mucho cariño. Tus vecinas que nos reíamos escuchándote streamear a cualquier hora”, “Hasta la vuelta, Coquito”. También se destacó el comentario del actor Nacho Saralegui, quien supo destacarse en la serie de Martín Piroyansky, Porno y Helado: “¡Qué en paz descanses, Coquito querido! Abrazo enormemente a toda la familia y seres queridos”.

Cabe destacar que el humorista tenía una larga trayectoria en las redes sociales, siendo uno de sus primeros videos “¿Es mi amigo o no? Llamando al call center” a principios de 2017. Dicho posteo aparecía como una de las primeras publicaciones en la plataforma de Instagram donde superó las 11.700 reproducciones. Con una voz particular, el hombre se había grabado en diferentes situaciones en las que una persona conversa con los operadores telefónicos, lo cual hizo un boom en el ciberespacio.