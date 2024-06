Piden la liberación de los adolescentes acusados de violar a una joven

Las familias de los jóvenes detenidos y acusados por un presunto caso de abuso sexual en Bialet Massé, defendieron su inocencia y solicitarán que los menores sean liberados. Hay cuatro adolescentes que se encuentran alojados en el Complejo Esperanza y un quinto involucrado que permanece en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) por ser mayor de edad.

Desde la defensa, sostienen que no hay pruebas para que se haya ordenado su detención, que hubo «ninguna violación» y que la joven denunciante (de 16 años de edad) habría mantenido «relaciones sexuales consentidas».

La semana pasada, la chica había formalizado una denuncia contra un grupo de amigos a quien conocía del barrio y junto a quienes había compartido una noche de diversión en el boliche «Khalama» de Carlos Paz. Al salir del lugar, el padre de uno de los detenidos los pasó a buscar en una camioneta y llevó a todos hacia una vivienda de Bialet Massé. Según pudo conocerse, antes de arribar a esa localidad, dejaron en el camino a una amiga de la joven denunciante, quien se quedó en Parque Síquiman.

Tras haber arribado a la casa, perteneciente a la familia de otro de los imputados, el grupo descendió del rodado con excepción de un chico de 16 años, el hijo del conductor, quien se fue a dormir a su casa.

Dentro de la vivienda, según consta en el expediente, se habría producido un hecho de abuso sexual.

No obstante, los abogados defensores Carlos Nayi y Carlos María Cardeilhac, coinciden en que los adolescentes manifestaron que tuvieron sexo con la joven pero que ella había expresado su consentimiento. Incluso, trascendió que habría conversaciones previas donde la menor había adelantado su intención a los integrantes del grupo. También se habría sumado el testimonio de la amiga de la denunciante, quien ratificó lo declarado por los acusados.

El caso es investigado por la fiscal Paula Kelm, quien solicitó la detención de los sospechosos al juez de menores.

El abogado Carlos María Cardeilhac dialogó con EL DIARIO y adelantó: «Llama mucho la atención la decisión de la fiscal de detener a estos chicos que son menores de edad, siendo que la detención de un menor debe ser entendido como algo excepcional, una acción de último recurso vinculada algún tipo de riesgo procesal. En este caso, hay testimonios que dan cuenta de un hecho donde habría existido un consentimiento y no una violación. Yo defiendo a un menor de 16 años de edad, hijo del hombre que pasó a buscar al grupo a la salida del boliche y los llevó a Bialet Massé. Él ha sido imputado por abuso sexual cuando ni siquiera estaba en la casa donde se habría producido el hecho, estaba durmiendo en su casa porque así se lo había ordenado su padre. Se enteró al día siguiente de la denuncia de la joven, a quien los chicos conocían del barrio».

«Es un hecho de extrema gravedad que no se haya investigado y se haya ordenado una detención de antemano, sin saber las circunstancias ni comprobar los hechos denunciados. Reitero que no es común que se ordene la detención de menores de edad, me parece una medida arbitraria y vamos a pedir la liberación de mi defendido. Entiendo que los otros chicos también van a solicitar una medida similar porque no hay ninguna prueba que justifique que estén privados de la libertad»; completó.