Corrientes: los padres de Loan sospechan que "alguien se lo llevó"

José Peña y María Noguera hablaron a cuatro días de la desaparición de su hijo, Loan Danilo Peña, el menor de 5 años que fue visto por última vez el jueves luego de salir de la casa de su abuela en el paraje Algarrobal, una zona rural de Corrientes, acompañado por su tío, otra pareja conocida de éste y otros menores.

Mientras aguardan por novedades en el marco de la intensa búsqueda para dar con el paradero del menor , María fue contundente: “Nosotros sospechamos que alguien se lo llevó”. José también remarcó sospechas sobre la desaparición: “Él es chiquito, va a llorar, gritar, no se puede ir solo”.

Loan estaba de visita en la casa de su abuela acompañado por su padre, su tío y otras personas. Tras el almuerzo, el menor salió de la vivienda acompañado por otros tres menores y tres adultos.

“Estuvimos comiendo todos juntos. Cuando terminó la comida, se levantaron y se fueron. Pensé que habían salido acá nomas, acá hay plantas de naranja”, detalló José a C5N sobre aquel mediodía del jueves cuando el nene desapareció.

Las sospechas de los padres de Loan Danilo Peña

Respecto a su cuñado y la pareja ahora detenidos, reclamó: “No me preguntaron si podían llevarse a Loan. Él no conoce nada porque es la primera vez que viene, llegamos a caballo. ¿Por qué no me avisaron?”.

“Salí a buscarlo, me encontré a mi cuñado y le pregunté cómo tres adultos habían perdido a la criatura, para dónde se había ido. Y no lo pudimos encontrar”, recordó y enfatizó: “Me pareció raro porque no hubo un ruido, nada”.

Ambos remarcaron que "no conocen" a los otros dos adultos que salieron junto a su hijo. Detallaron además que eran seis los menores - incluido Loan - que se habían ido con los tres mayores.

"A mí me parece algo raro porque en tanto tiempo Loan podría estar gritando, asustado, pero no se escucha nada. Era la primera vez que venía, no conocía el lugar”, agregó por su parte la madre del nene y reconoció que la zapatilla encontrada es de su hijo.

"Pedimos que aparezca Loan lo más pronto. Todo lo quieren, porque era travieso pero buenito, en 9 de julio todos lo quieren. A quien lo tiene le pedimos que lo cuiden, pero que lo devuelva, ¿para qué lo quieren ellos?”, expresó José y María pidió que “ojalá aparezca con vida y sano”.