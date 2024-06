Destrozos en el Congreso: Stornelli pidió volver a detener a los liberados

Buenos Aires. La Cámara Federal porteña será la encargada de resolver sobre los planteos que se registraron en la causa a raíz de los incidentes ocurridos el miércoles pasado en los alrededores del Congreso Nacional durante el tratamiento en el Senado de la Ley Bases. Allí, las defensas de los 16 detenidos buscan que se les de la libertad. Pero también llegará la apelación del fiscal Carlos Stornelli para que 14 de los 17 excarcelados vuelvan a ser arrestados.

Con el inicio de la actividad judicial tras el fin de semana largo, la secretaría general de la Cámara Federal sorteará cuál será la sala de ese tribunal que quede abocada a este expediente. La jueza María Servini resolvió a última hora del viernes pasado hacer lugar a la excarcelación de 17 personas y mantener detenidas a otras 16. En esa nómina estaban Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez y Gabriel Famulari. Allí había imputaciones que iban desde tirar piedras hasta atacar a la policía o saltar la valla. En el caso de Valiente, tenía una granada.

Según se sostuvo, todavía se encuentran pendientes el análisis de celulares y dispositivos así como el análisis completo de los registros fílmicos.

Las excarcelaciones en tanto alcanzaron a Sofía Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo Latorre, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Román Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo, Mía Pilar Ocampo y Belén Yanina Ocampo.

Según trascendió, el fiscal Stornelli solicitó que 14 de esas 17 personas vuelvan a ser detenidas frente a la “gravedad de los sucesos investigados” y el estado de la causa en pleno trámite. El fiscal destacó, además, la gravedad de los delitos de los que están acusadas las personas liberadas, vinculadas a atentados contra el sistema democrático. Las tres personas sobre las cuales Stornelli no cuestionó la libertad serían los vendedores ambulantes, precisaron los consultados. Las defensas aún no tenían precisiones al respecto porque aún no podido ver el escrito en el expediente digital.

Los destrozos ocurrieron el miércoles, mientras se analizaba en el Senado la Ley Bases. Con el correr de las horas, todos los arrestados -33 en total- quedaron a disposición de la justicia federal. El fiscal dictaminó investigar a los sospechosos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”.

“Ante la gravedad de los hechos en consideración del estado incipiente de la investigación la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí- sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente la investigación, solicitará a VS que se orden sus prisiones preventivas”, dijo Stornelli al momento de impulsar la causa.

Mientras tanto, distintas agrupaciones y los familiares de los detenidos convocaron a conferencias de prensa para reclamar por la libertad de los que quedaron tras las rejas. Se habló de detenciones “arbitrarias, abusivas” y de la falta de conexión entre los arrestados y de la criminalización a la protesta. “Todo es injusto, no existen pruebas fehacientes”, dijeron familiares de los arrestados.