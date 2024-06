Caso Loan: cómo es el trabajo de los bomberos cordobeses en Corrientes

Corrientes. La búsqueda del pequeño Loan Danilo Peña, de cinco años de edad, conmociona a todo el país por estas horas y bomberos de siete provincias están abocados a la búsqueda en un campo del paraje Algarrobal en la provincia de Corrientes, entre los que se encuentran cinco voluntarios de la provincia de Córdoba.

Gustavo Nicola, director de Operaciones de la Federación Córdoba de bomberos, habló en exclusiva con EL DIARIO y dijo: "Fueron cinco binomios de la provincia de Córdoba, enviamos tres de restos humanos (personas sin vida), uno de rastros específicos para buscar elementos del niño y otro de personas vivas. Tenemos distintos parámetros de búsqueda en el sector, siguiendo las dirigencias que da la Justicia, trabajamos en conjunto con otras siete provincias Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y la Federación Bonaerense, con binomios de K9, más la Policía Federal y fuerzas provinciales".

"Por el sistema nacional se convocó lo que es drones y comunicaciones. Nosotros estamos cubriendo un recambio, empezamos con la región local, se finalizó la primeras 72 horas y empezó la región B, que es donde está Córdoba y la C con otra región. Una vez que finalicen las 72 horas, si siguen las instrucciones de búsqueda hacemos recambio de personal. Son importantes las primeras horas, con el paso del tiempo se va desvaneciendo la esperanza de encontrar en el lugar cercano al niño, pero no hay que parar la búsqueda hasta no hacer todo lo posible, cubriendo las áreas".

En lo que hace a la búsqueda en el territorio nacional con los equipos de K9, Nicola aseguró: "Con los binomios de K9 se ha trabajado desde el caso Maldonado a la fecha, hemos estado presentes en casi todas las búsquedas en todas las provincias, en el caso Guadalupe y muchas más. Tenemos otros binomios que trabajan en la búsqueda de una persona mayor en Entre Ríos en este momento. El país esta dividido en cinco regiones y cada una tiene su binomio".

Tres personas fueron detenidas y privadas de libertad bajo directivas de la fiscalía que lleva adelante el caso, uno de ellos es su tío y una pareja que se encontraban con el menor en el momento de la desaparición. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron nuevos datos, de personas que aseguran haberlo visto en otras provincias. Aun así la búsqueda y la esperanza de encontrarlo con vida se mantienen por parte del personal que lleva adelante las intensas tareas de rastrillaje sin descanso.

Los detenidos por la desaparición de Loan fueron trasladados hacia el sector donde perdieron al menor para realizar la reconstrucción de los hechos, pero, en una confusa situación, el móvil que los llevó hasta el lugar solo permaneció cinco minutos y luego emprendió el camino de regreso.Se aguardan explicaciones de lo sucedido por parte de la Justicia.