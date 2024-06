Destrozos en el Congreso: solo quedan presas cinco personas

Buenos Aires. La jueza federal María Servini resolvió anoche procesar con prisión preventiva a cinco de las personas que fueron detenidas el miércoles pasado en los alrededores del Congreso Nacional durante el tratamiento de la la Ley Bases en el Congreso y resolvió dictar la falta de mérito del resto de los implicados. Por eso, otras once personas fueron puestas en libertad. A eso se le suman las otras 16 que ya habían sido excarceladas el viernes pasado. La jueza afirmó que aún queda mucha prueba por analizar y que demandará tiempo evaluarla. Pero también advirtió que esta causa no se trata de criminalizar la protesta sino, precisamente, de garantizarla, para que no se vea afectada por quienes cometen actos de violencia.

“Estamos hablando de toda una serie de detenciones que se produjeron por distintas fuerzas que responden a distintos órdenes -local y federal- en el marco de lo que podemos definir como un escenario de caos y desorden generalizado en el que se vandalizaron y prendieron fuego automóviles tacho de basura y bicicletas, se rompieron veredas y paredes y se lanzaron objetos con pinches, piedras, palos y elementos en llamas contra las fuerzas de seguridad por parte de un grupo de personas, muchas de ellas encapuchadas que se encontraban entre quienes manifestaban legítimamente”. Eso generó el disparo de balas de goma y el empleo de gases lacrimógenos camiones hidrantes y la fuerza física por parte de los organismos de seguridad intervinientes.

“Esta situación caótica y de desborde fue sin duda el caldo de cultivo ideal para la perpetración de conductas delictivas por parte de quienes repudian el legítimo juego de la democracia”, dijo.