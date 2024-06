Dictan la prisión preventiva para los detenidos por la desaparición de Loan

En un nuevo giro de la investigación que se lleva adelante por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene que está siendo buscado en Corrientes desde hace cinco días, acaban de dictar la prisión preventiva para los tres detenidos y sospechosos del caso. En Mediodía Noticias explicaron el motivo de esta medida.

“La decisión la tomó el fiscal Juan Carlos Castillo y se ha resuelto prisión preventiva por tiempo indeterminado para los tres detenidos por el caso de Loan. Para la persona, el tío, que está casado con la hermana del papá, y para las dos personas que iban habitualmente a la casa de la abuela de Loan. Es un hombre y una mujer que ese día fueron a compartir un almuerzo, pasaron una tarde y fueron en un vehículo. Estas tres personas van a continuar detenidos por tiempo indeterminado”, empezó informando Ignacio González Prieto.

“Algo pasó para que se tome esta decisión”, comentó Sandra Borghi.

“Claro, porque la indagatoria es un acto de defensa pura. Donde vos no estás obligado a declarar en tu contra. Donde vos podés guardar silencio. Donde vos podés declarar lo que vos querés. Donde podés contestar algunas preguntas y otras no. Y hasta podés presentar un escrito. Ahora, si el fiscal quiso indagar a estas tres personas, y ellos dijeron ‘nosotros no vamos a declarar’, ¿qué hace el fiscal? Pide la prisión preventiva”, le contestó González Prieto.

Las distintas penas que les pueden caber por la desaparición de Loan

“Por ahí dieron explicaciones contradictorias. Y la prisión preventiva, ¿con qué calificación?”, le preguntó Luis Otero.

“Con el escenario que tenemos ahora, está el delito del abandono de persona. El artículo 106 del Código Penal habla de cuando se pone en peligro la vida o la salud, cuando se pone en una situación de desamparo, cuando se abandona a la suerte a una persona. En este caso, ¿qué está diciendo el fiscal? Y bueno, ustedes no tenían el permiso del padre, se llevaron al nene al medio del campo, no lo cuidaron como lo tenían que cuidar, el nene se perdió y esto, en el Código Penal, tiene una pena mínima de 2 a 6 años”, dijo el periodista.

Y agregó: “Si encuentro al nene y tiene un daño en su salud, la pena puede ir de 3 a 10 años. Y si encuentro al nene muerto, por su negligencia, por su responsabilidad, el Código Penal, siempre y cuando nos encuentre un acto criminal. El fiscal dice ‘por la negligencia de ustedes, si encuentro al niño muerto, tiene una pena de 5 a 15 años’”.