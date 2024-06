Fernando Burlando será el nuevo abogado de la familia de Loan Peña

El abogado Fernando Burlando anunció que se sumará al equipo de la querella y representará a la familia de Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció hace 13 días en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Sobre su participación en la causa, el letrado enfatizó que no se puede "dejar que esto le esté pasando esto a una criatura". En esa línea, remarcó: "Son delitos donde las investigaciones tienen que marchar de una manera muy, pero muy acelerada y contundente en los primeros momentos. Todo este tiempo es tiempo de pérdida. Mientras no aparezca Loan, es tiempo de pérdida”.

En esa línea Burlando sostuvo: "Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado”, manifestó Burlando y agregó: “La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad”.

Respecto a los detalles del caso, el abogado precisó: "La Justicia va perdiendo, aunque tiene todos los medios para dar con la verdad. Hay medidas que no se tomaron, insólitamente: hay integrantes de la familia que pudieron haber aportado elementos, pero todavía no les tomaron declaraciones. La detención de Caillava y Pérez se pudo haber decidido instantáneamente, y no se entiende por qué tanta dilación ni tan poca vocación", cuestionó en declaraciones a TN.

Por otro lado, el abogado también les envió un mensaje a los detenidos por el caso: "Si aportan algún tipo de dato preciso, la Justicia va a tenerlo en cuenta. Me voy a ocupar personalmente de que se les dé una mano si colaboran y aparece Loan".