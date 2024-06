Le robaron el auto a una conocida periodista, la carta que escribió

Lorena Moix es una conocida periodista y locutora de Villa Carlos Paz y denunció que el jueves pasado sufrió el robo de su auto. A través de las redes sociales, escribió una carta abierta donde mostró su indignación por lo sucedido y se lamentó por el avance de la delincuencia en toda la región.

Según pudo conocerse, se trata de un Toyota Etios de color rojo que se encontraba en su vivienda.

«Siendo lunes, a quienes gentilmente me preguntaron por mi auto, respondo: No. No lo encontré. No tuve novedades. Para ser sincera, no las esperaba tampoco. Para bien o para mal, a lo largo de mi carrera he acumulado una fuerte dosis de escepticismo. Era muy difícil que algo bueno ocurriera, habiendo cronicado en persona cientos de robos inconclusos de trabajadores anónimos a los que convencí para que dieran testimonio de su desgracia. Lo del jueves no fue un hecho aislado. Sólo ese día, unos cinco vehículos entre autos y motos, desaparecieron de la ciudad. Otros fueron vandalizados»; denunció Moix.

«Al día siguiente, los robos siguieron. El más conocido fue el de una camioneta de un intendente del interior que se animó a contarla. Lo que continuó al robo fue el dormir con candados en toda la casa, y después, el cambio de todas las cerraduras. Aparece de pronto una sensación de paranoia espantosa que amenaza con teñir de oscuro todo lo bueno que te rodea.

Aparecen también los oportunistas, y en mi caso al menos cuatro llamados anónimos pidiendo seña por dato (al menos estuvieron atentos). Para quienes minimizan estos hechos diciendo que ´son más comunes de lo que uno piensa´, les aseguró que la naturalización del delito no te hace inmune a la idea de desprotección de un estado recaudador. No nos anestesia el hecho de pensar que ´da todo lo mismo´. Tampoco me reconforta saber que se hace lo que se puede por falta de personal»; añadió.

«No tengo ni deseo tener el monopolio de la fuerza para hacer justicia por mano propia. Hay funciones delegadas, y supuestamente también recursos. ¿Hay prioridades? Por suerte esto pasa. Tengo una familia hermosa, amigos de fierro, y una comunidad que siempre empuja hacia adelante y me desea lo mejor»; completó la periodista.