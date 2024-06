Robo millonario en una vivienda del barrio Santa Rita

Una familia del barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz sufrió el pasado sábado un robo millonario en su vivienda. Ofrecen recompensa por una computadora con importantes recuerdos familiares y denuncian el mal desempeño de la unidad judicial.

El hecho de inseguridad sucedió en una propiedad ubicada en la calle Gobernador Olmos, una cuadra que cuenta con cámaras de seguridad.

Los damnificados piden que la justicia actúe y pueda revisar las grabaciones. Ante la indignación, la dueña de la vivienda aseguró que viven en el lugar desde hace 30 años y reconoció que quieren mudarse.

La damnificada, María Díaz, contó a EL DIARIO: «Me fui a trabajar a las nueve de la mañana, mi marido se fue alrededor de las cinco de la tarde, y yo regresé con mis hijos tipo diez de la noche. Entramos y estaba todo normal, el portón cerrado y la casa cerrada con llave. Mis hijos entran a su sala de estudio y me dicen: están todos los cables tirados y falta la computadora, de gran valor. En ella hay recuerdos de la familia y los abuelos. Faltaban las mochilas, que son muy exclusivas, no las tiene nadie».

«Fui a mi dormitorio, al vestidor, y veo todo desordenado. La cerradura del vestidor estaba en la cama. Veo que me faltaba el dinero y las joyas de oro. En la habitación de mi hija, todo estaba revuelto también. Llamé a la policía, vinieron inmediatamente y me llevaron a hacer la denuncia. El comisario habló con la unidad judicial y les dijo el motivo. No había nadie más que yo. Esperé una hora y tuve que golpear la puerta, y encima me atendieron muy mal y me preguntaron qué quería, cuando ya les habían dicho. Hoy tenía que hacer la ampliación de la denuncia porque me di cuenta de que me faltaban más cosas, adornos, pero la verdad no tengo ganas, por cómo te atienden y no hacen nada. Nada les importa»; aseveró.

«Tengo una impotencia, estuve todo el día descompuesta. Le tuve que pedir a mis hijos que no se queden más solos. Nunca nos pasó esto en 30 años, nunca pensé que me iba a tocar a mí. Estoy viendo los grupos del barrio y veo que vecinos dicen que les entraron tres veces. Ahora no sé si van a volver con un auto o algo más grande y se van a llevar más cosas»; afirmó la mujer.

«Queremos pedir que nos dejen ver las cámaras y, si tenemos que pagar, lo haremos. Necesitamos que la justicia pida las cámaras y vea que esto no puede estar pasando»; sentenció la vecina.