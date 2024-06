Tiene 16 años, lo acusan de violar a una joven y ni siquiera estaba en el lugar

A medida que pasan los días, se agrava la situación de los menores detenidos y acusados de haber protagonizado una violación grupal en Bialet Massé. El abogado Carlos María Cardeilhac defiende a uno de los imputados (un adolescente de 16 años que se encuentra alojado en el Complejo Esperanza) y en diálogo con EL DIARIO, manifestó que formalizó un pedido ante la fiscal Paula Kelm para que pueda recuperar la libertad.

El letrado preciso que su defendido ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, sino que se encontraba durmiendo en su propia casa. Tanto él, como otros tres menores y un joven de 18 años, fueron denunciados por una chica que dijo haber sido abusada sexualmente por el grupo, tras haber compartido con ellos una noche de diversión en un boliche de Carlos Paz.

Cardeilhac expresó que el menor estuvo con la denunciante y sus amigos dentro del establecimiento nocturno y luego accedió a llevarla hasta Bialet Massé junto a su padre, el dueño de la camioneta que buscó a los jóvenes del boliche. Sin embargo, cuando todos se bajaron en el domicilio donde habrían ocurrido los hechos denunciados, su defendido siguió rumbo hasta su vivienda, se acostó a dormir en su cama y no se enteró de nada hasta el día siguiente.

No obstante, fue acusado de abuso sexual con acceso carnal y se ordenó su detención.

Los imputados todavía no fueron citados a la declaración indagatoria y permanecen privados de su libertad desde la semana pasada, cuando fueron denunciados por la adolescente.

Para la defensa, no hay elementos suficientes para sostener la imputación contra el menor y mucho menos para justificar su detención. «He formalizado el pedido para que mi defendido recupere la libertad, he pedido el cese de la cautelar que le priva la libertad como imputado por un delito que no ha cometido. La situación de los otros menores es distinta a la de mi defendido, porque él ni siquiera estuvo en ese domicilio particular. Estaba durmiendo al momento donde habrían acontecido los hechos denunciados y eso es fácilmente comprobable. Lamentamos que siga detenido en calidad de autor de un delito que no cometió, además se viene la feria judicial y la situación se tiene que resolver antes de las vacaciones de invierno»; recalcó Cardeilhac.